Аномальный отлив оставил Венецию без воды: фоторепортаж
05.01.2017, 13:29 (6 Фото)
В канун Нового года из-за сильного отлива один из главных туристических центров Италии лишился своей привлекательности. Из-за сильного отлива в центральной части Венеции каналы практически пересохли, обнажилось грязное дно с илом, гондольеры остались без работы. Обнажились также фундаменты зданий, что может негативно повлиять на их сохранность.
Как сообщает la Repubblica, такие отливы являются характерными для этого времени года. Трудности с прохождением судов начинаются при понижении уровня воды на 60 см по отношению к уровню моря. В этот раз уровень воды достиг -66 см. Рекордным в этом отношении является 1934 год, когда был зафиксирован -121 см.
Крупные суда были переправлены в самый крупный канал Венеции - Гранд-канал, который остается судоходным. Его глубина достигает пяти метров.
Фото: ЕРА
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