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Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж

05.01.2017, 17:42 (20 Фото)
Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж
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Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж
На севере Китая, в провинции Хэйлунцзян ежегодно проходит Харбинский международный фестиваль льда и снега. Официально он открывается 5 января и длится три месяца.

В этом году при создании скульптур мастера использовали около 180 тысяч кубометров льда и 150 тысяч кубометров снега. Общая площадь, на которой расположились ледяные дворцы и фигуры, составляет 80 гектар.

Фестиваль берет свое начало с 1963 года, и (с перерывами) проходит уже 33-й раз, неизменно привлекая множество туристов со всего мира.

Фото: ЕРА

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