Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж

На севере Китая, в провинции Хэйлунцзян ежегодно проходит Харбинский международный фестиваль льда и снега. Официально он открывается 5 января и длится три месяца.





В этом году при создании скульптур мастера использовали около 180 тысяч кубометров льда и 150 тысяч кубометров снега. Общая площадь, на которой расположились ледяные дворцы и фигуры, составляет 80 гектар.





Фестиваль берет свое начало с 1963 года, и (с перерывами) проходит уже 33-й раз, неизменно привлекая множество туристов со всего мира.





Фото: ЕРА





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