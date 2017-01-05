Цветной город изо льда и снега появился в Китае: фоторепортаж
05.01.2017, 17:42 (20 Фото)
На севере Китая, в провинции Хэйлунцзян ежегодно проходит Харбинский международный фестиваль льда и снега. Официально он открывается 5 января и длится три месяца.
В этом году при создании скульптур мастера использовали около 180 тысяч кубометров льда и 150 тысяч кубометров снега. Общая площадь, на которой расположились ледяные дворцы и фигуры, составляет 80 гектар.
Фестиваль берет свое начало с 1963 года, и (с перерывами) проходит уже 33-й раз, неизменно привлекая множество туристов со всего мира.
Фото: ЕРА
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