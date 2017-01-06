Необычное явление в небе, парад королей и лютый мороз: фото дня
06.01.2017, 20:18 (25 Фото)
Фото: ЕРА
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