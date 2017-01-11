Ледокол на Дунае, замерзающие птицы, драка сурикатов: фото дня
11.01.2017, 18:33 (23 Фото)
Фото: ЕРА
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