Взрыв в мавзолее: власти Пакистана провели операцию возмездия
Несколько десятков боевиков убиты в ходе спецопераций в разных районах Пакистана, проведенных на следующий день после взрыва в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд. Жертвами взрыва стали более 70 человек, предает Би-би-си.
По последним данным, как минимум 18 человек были убиты в южной провинции Синд и еще 13 человек - на северо-западе страны, в регионе Хайбер-Пахтунхва, сообщают местные власти.
По информации агентства Ассошиэйтед-пресс, в ходе спецопераций также были арестованы 47 подозреваемых в причастности к террористическим организациям.
В Пакистане были введены усиленные меры безопасности после нападения на суфийскую святыню, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
Взрыв произошел в тот момент, когда в мавзолее собрались верующие для вечерней молитвы. По последним данным погибли 74 человека, более 300 получили ранения.
Власти провинции Синд объявили трехдневный траур. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выступил с осуждением нападения и поручил силовым структурам как можно скорее найти организаторов взрыва.
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В понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, а ранения получили более 100 человек.
Фото: EPA
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