Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли после реставрации: фото

В Иерусалиме открыли для посетителей Храм Гроба Господня после проведения реставрационных работ. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Часовни, построенной в 1810 году вокруг места погребения Христа, почерневшей от времени, вернули ее оригинальный - оранжевый цвет. Другие части храма пережили реставрацию в 1960-1990 годах, однако состояние часовни долгое время игнорировали, поэтому ее фрагменты начали отваливаться.

Также реставраторы установили специальное окошко, через которое посетители могут увидеть камни под храмом. Вероятно, то же, которое представляло собой место захоронения Иисуса Христа, - согласно Библии, он был похоронен в пещере.

На официальной церемонии открытия присутствовали Вселенский патриарх Феофил III, представители самого храма и премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Самуил Агоян, представитель армянской церкви, которая также финансировала проект реставрации, заявил, что Эдикула сейчас выглядит как "вполне новое здание".

21 марта 2017 года сообщалось об окончании реставрации часовни над местом погребения Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это были первые работы по реставрации, проведенные за 200 лет существования часовни.

Фото: EPA

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