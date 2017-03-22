В столице ЕС почтили память жертв брюссельских терактов: фото

В Брюсселе бельгийская королевская семья, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, семьи жертв и выжившие в террористических актах 22 марта 2016 года почтили память погибших. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

В присутствии свидетелей террористических атак в аэропорту был открыт мемориал. Король Бельгии Филипп возложил венок на месте трагедии.

Еще одна минута молчания с участием королевской семьи прошла в 9:11 утра по местному времени на станции метро Маальбек, где от еще одного взрыва год назад погибли 16 человек. После минуты молчания прошла "минута шума" - люди аплодировали, а машины гудели в знак солидарности.

22 марта 2016 были совершены теракты в Брюсселе. В результате взрывов в аэропорту и на станции метро тогда погибли 32 человека, еще более 320 человек получили травмы. Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт.

Фото: EPA

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