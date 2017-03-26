Акции против коррупции в Москве: как это было - фото, видео
В воскресенье, 26 марта, в Москве проходят несогласованные акции протеста против коррупции. Организатор акций - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.
По данным СМИ, поводом для проведения мероприятий стало расследование Фонда об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Вскоре после начала митингов организатор акции, глава ФБК Алексей Навальный был задержан. Позже его арестовали, завтра по его делу должен состоится суд. В московском офисе ФБК прошли обыски, директор Фонда Роман Рубанов был задержан.
По данным МВД Москвы, в акциях протеста приняли участие от 7 до 8 тысяч человек. В то же время, по данным российских СМИ и очевидцев, в центр города вышли более 20 тысяч россиян.
По последним данным, в результате акций против коррупции в Москве задержаны более 700 человек. Множество видеозаписей свидетельствуют о том, что силовики применяли силу к протестующим.
Акции против коррупции прошли также в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. В результате силовики там задержали около 50 человек.
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