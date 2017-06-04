В Италии после футбольного матча пострадали 600 человек: фото
В Турине (Италия) в давке пострадали более 600 болельщиков после окончания матча финала Лиги чемпионов Ювентус - Реал. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.
Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где болельщики смотрели матч на большом экране.
После окончания матча толпа начала двигаться, многие бежали в панике из-за грохота.
Причина паники неизвестна.
По словам очевидца, кто-то в толпе запустил петарду и сказал, что это была бомба.
Также сообщили о том, что упали перила лестницы на подземной парковке.
Издание отмечает, что, по всей видимости, люди подумали, что взорвалась бомба, и побежали, многие из них падали.
Число пострадавших может увеличится.
В критическом состоянии находится семилетний ребенок, также в тяжелом состоянии еще 10 человек.
3 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов по футболу. По его итогам, испанский Реал обыграл итальянский Ювентус со счетом 4:1.
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