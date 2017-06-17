В Нью-Йорке открыли твиттер-библиотеку Трампа: фото
В Нью-Йорке открыли так называемую Библиотеку Дональда Трампа, в которой в виде экспонатов собраны самые яркие и скандальные посты президента США в социальной сети Twitter. Об этом пишет Голос Америки.
Отмечается, что, как правило, президентские библиотеки открываются уже после того, как лидер, чьим именем они названы, покидает Белый дом.
В экспозицию, расположенную в нескольких кварталах от бывшей резиденции семьи Трампа в Trump Tower, вошли самые знаменитые заявления и высказывания президента, опубликованные им в Twitter.
"Библиотека" была организована участниками телевизионного сатирического шоу The Daily Show.
Фото: ЕРА
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