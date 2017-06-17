В Нью-Йорке открыли твиттер-библиотеку Трампа: фото

В Нью-Йорке открыли так называемую Библиотеку Дональда Трампа, в которой в виде экспонатов собраны самые яркие и скандальные посты президента США в социальной сети Twitter. Об этом пишет Голос Америки.

Отмечается, что, как правило, президентские библиотеки открываются уже после того, как лидер, чьим именем они названы, покидает Белый дом.

В экспозицию, расположенную в нескольких кварталах от бывшей резиденции семьи Трампа в Trump Tower, вошли самые знаменитые заявления и высказывания президента, опубликованные им в Twitter.

"Библиотека" была организована участниками телевизионного сатирического шоу The Daily Show.

Фото: ЕРА

Читайте также: Трамп подтвердил начало расследования против него

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.