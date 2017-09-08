Землетрясение в Мексике унесло жизни 15 человек: фото последствий

По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 8,1, сотрясшего некоторые районы Мексики в ночь на 8 сентября по местному времени. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает Agence France-Presse.

Как отмечает Reuters, наиболее серьезный ущерб подземные толчки нанесли в южных районах страны. В частности, особо пострадал город Хучитан-де-Сарагоса в штате Оахака, где ряд зданий превратились в груды обломков.

В пострадавших районах спасатели всю ночь разбирали завалы обрушившихся строений в поисках людей под ними.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 87 км от мексиканского побережья, на глубине около 70 км. Толчки спровоцировали небольшие, менее метра высотой, волны цунами, которые не причинили серьезного вреда.

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Фото: twitter.com/HurricaneData, EPA

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