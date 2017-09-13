В Польшу прибыла партия американских танков и гаубиц
В порт польского Гданська прибыла партия американской военной техники, передает Радио Польша.
В порту отгрузили более тысячи машин Второй противотанковой бригадной боевой группы, среди которых танки Abrams, боевые машины Bradley, гаубицы Paladin и прочее. боевое снаряжение. Это первая часть оборудования, которое прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve.
По словам главнокомандующего Вооруженных сил Польши генерала Ярослава Мики, техника будет использоваться во время учений Dragon-17.
"Это военное снаряжение, которое мы сегодня здесь видим, будет размещено в западной части Польши. Я имею в виду, прежде всего, такие местности: Болеславец, Жагань, Торунь, Сьвентошув, Сквежин", - сказал он.
Он также подчеркнул масштабность учений Dragon-17, в которых примут участие 17 тыс солдат из 11 государств.
Маневры Dragon-17, которые состоятся 25-29 сентября, будут самыми крупными учениями в этом году на территории Польши.
Фото: ЕРА
11 сентября в поселке Старычи Львовской области состоялась церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident-2017, в которых примут участие 2,5 тыс военных из 15 стран.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:04
-
19:44
-
19:10
-
18.08.17
09:56
-
18:07
- В США на ликвидацию последствий урагана перебросили 17 тыс солдат 19:42
- В Испании проведут расследование против 700 мэров Каталонии 17:48
- Нидерланды лишили гражданства четверых джихадистов 16:54
- Юнкер: необходимо создать совместную армию ЕС до 2025 года 16:53
- В ЕС суд отказался запретить ГМО: недостаточно оснований 16:49