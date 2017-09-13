В Польшу прибыла партия американских танков и гаубиц

В порт польского Гданська прибыла партия американской военной техники, передает Радио Польша.

В порту отгрузили более тысячи машин Второй противотанковой бригадной боевой группы, среди которых танки Abrams, боевые машины Bradley, гаубицы Paladin и прочее. боевое снаряжение. Это первая часть оборудования, которое прибыло в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Польши генерала Ярослава Мики, техника будет использоваться во время учений Dragon-17.

"Это военное снаряжение, которое мы сегодня здесь видим, будет размещено в западной части Польши. Я имею в виду, прежде всего, такие местности: Болеславец, Жагань, Торунь, Сьвентошув, Сквежин", - сказал он.

Он также подчеркнул масштабность учений Dragon-17, в которых примут участие 17 тыс солдат из 11 государств.

Маневры Dragon-17, которые состоятся 25-29 сентября, будут самыми крупными учениями в этом году на территории Польши.

Фото: ЕРА



11 сентября в поселке Старычи Львовской области состоялась церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident-2017, в которых примут участие 2,5 тыс военных из 15 стран.

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