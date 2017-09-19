В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео
В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В столице государства Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, жителей эвакуировали из помещений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сообщается, что по разным данным, магнитуда подземных толчков в столице Мехико-сити составляла от 6,8 до 7,1. Жители выбежали из своих домов на улицы. Эпицентр землетрясения был в соседней провинцией Пуэбла.
Отмечается, что по меньшей мере семь человек погибли. Многие здания разрушены или повреждены. Улицы в городе перекрыты. Во многих районах не работает электричество и телефонная связь.
Это землетрясение произошло в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения, которое случилось в 1985 году. Тогда в столице Мексики погибло более десяти тысяч человек.
Este video muestra el colapso de parte de un edificio de la Secretaría del Trabajo. No tengo ubicación exacta. pic.twitter.com/CSsvHc6DC6- Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) 19 вересня 2017 р.
Panic and frustration after Mexico City earthquake. pic.twitter.com/R1ObVX7IN6- Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 вересня 2017 р.
Segundos después del sismo de 7.1 grados así lucía la Ciudad de México. pic.twitter.com/oskWg749zo- Periódico Excélsior (@Excelsior) 19 вересня 2017 р.
Mexico City after earthquake. pic.twitter.com/qd3VeLslAf- Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 вересня 2017 р.
Землетрясение магнитудой 8,1, сотрясло некоторые районы Мексики в ночь на 8 сентября 2017 года по местному времени. По последним данным погибло 90 человек.
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