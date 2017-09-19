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В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео

19.09.2017, 23:43 (16 Фото)
В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео
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В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео В Мексике мощное землетрясение магнитудой 7,1: фото, видео

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В столице государства Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, жителей эвакуировали из помещений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что по разным данным, магнитуда подземных толчков в столице Мехико-сити составляла от 6,8 до 7,1. Жители выбежали из своих домов на улицы. Эпицентр землетрясения был в соседней провинцией Пуэбла.

Отмечается, что по меньшей мере семь человек погибли. Многие здания разрушены или повреждены. Улицы в городе перекрыты. Во многих районах не работает электричество и телефонная связь.

Это землетрясение произошло в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения, которое случилось в 1985 году. Тогда в столице Мексики погибло более десяти тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 8,1, сотрясло некоторые районы Мексики в ночь на 8 сентября 2017 года по местному времени. По последним данным погибло 90 человек.

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