В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото

В столице Зимбабве Хараре десятки тысяч людей вышли на митинг с требованием отставки президента Роберта Мугабе. Об этом сообщает Радио Свобода.



У некоторых в руках плакаты "Мугабе должен уйти из Зимбабве" или государственные флаги. Участники акции поют и танцуют.