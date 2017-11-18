USD:  26.48  26.74   EUR:  31.07  31.56  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото

18.11.2017, 15:58 (10 Фото)
В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото
1 из 10
В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото

В столице Зимбабве Хараре десятки тысяч людей вышли на митинг с требованием отставки президента Роберта Мугабе. Об этом сообщает Радио Свобода.

У некоторых в руках плакаты "Мугабе должен уйти из Зимбабве" или государственные флаги. Участники акции поют и танцуют.

Ранее стало известно, что президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под домашним арестом, с ним все в порядке. 

Накануне военные захватили государственное телевидение Зимбабве и в обращении к гражданам заявили, что контролируют ситуацию в стране. При этом они заявили, что нацелены на преступников в окружении 93-летнего президента и лидера правящей партии Роберта Мугабе, но сам Мугабе и его семья в безопасности.

Читайте также: Переворот в Зимбабве: как диктатор потерял власть из-за женщины

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 