В Зимбабве тысячи людей митингуют за отставку президента: фото
В столице Зимбабве Хараре десятки тысяч людей вышли на митинг с требованием отставки президента Роберта Мугабе. Об этом сообщает Радио Свобода.
У некоторых в руках плакаты "Мугабе должен уйти из Зимбабве" или государственные флаги. Участники акции поют и танцуют.
Ранее стало известно, что президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под домашним арестом, с ним все в порядке.
Накануне военные захватили государственное телевидение Зимбабве и в обращении к гражданам заявили, что контролируют ситуацию в стране. При этом они заявили, что нацелены на преступников в окружении 93-летнего президента и лидера правящей партии Роберта Мугабе, но сам Мугабе и его семья в безопасности.
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