В Ирландии попрощались с вокалисткой Cranberries : фото
Похоронная церемония вокалистки группы Cranberries Долорес О'Риордан состоялась в ирландском поселке Баллибрикен. Об этом сообщает ВВС.
Мессу провел друг семьи Кэнон Лиам Макнамара в церкви Святого Альбе в Баллибрикене.
Некоторые ирландские радиостанции одновременно ставили в эфир хит 1996 года "When You're Gone".
Как отмечает агентство, в начале церемонии к алтарю принесли гитару и платиновый диск, а также картину Богоматери Долорес, в честь которой ее назвали.
Во время проповеди священник отметил, что "невозможно сосчитать, скольких она спасла от депрессии и грусти".
15 января Долорес О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в возрасте 46 лет. Причина смерти до сих пор неизвестна.
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