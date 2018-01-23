В Ирландии попрощались с вокалисткой Cranberries : фото

Похоронная церемония вокалистки группы Cranberries Долорес О'Риордан состоялась в ирландском поселке Баллибрикен. Об этом сообщает ВВС.

Мессу провел друг семьи Кэнон Лиам Макнамара в церкви Святого Альбе в Баллибрикене.

Некоторые ирландские радиостанции одновременно ставили в эфир хит 1996 года "When You're Gone".

Как отмечает агентство, в начале церемонии к алтарю принесли гитару и платиновый диск, а также картину Богоматери Долорес, в честь которой ее назвали.

Во время проповеди священник отметил, что "невозможно сосчитать, скольких она спасла от депрессии и грусти".

15 января Долорес О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в возрасте 46 лет. Причина смерти до сих пор неизвестна.

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