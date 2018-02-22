В Аргентине раскрыли схему поставок кокаина через посольство РФ

Полиция Аргентины раскрыла схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране. В операции 12 королев (12 Queens) участвовала Федеральная служба безопасности РФ. Об этом сообщает Национальная жандармерия Аргентины.

Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в школе при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах, партия оценивалась в в €50 млн. Совместное расследование длилось больше года в обеих странах.

Груз планировали переправить под видом дипломатической почты в РФ для избежания стандартной проверки в аэропорту.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили сообщения о совместной операции, в результате которой были задержаны пятеро подозреваемых, включая сотрудника городской полиции Буэнос-Айреса и нескольких дипломатов.

Аргентинская газета Todo Noticias пишет, что чемоданы с наркотиками в школу принес сотрудник посольства, который потом уволился. Чтобы отследить канал, кокаин заменили на муку и прикрепили GPS-приемники к чемоданам. По прибытию партии в Россию были задержаны три человека.

Другой фигурант дела - экс-сотрудник аргентинской полиции, сын российских мигрантов 35-летний Иван Близнюк. Его задержали ранее, 21 февраля, в международном аэропорту Эсейра возле Буэнос-Айреса сразу после прилета из Рима, передает Clarin .

Близнюк ранее учился на лингвиста в Петербурге и Москве. В своих соцсетях мужчина рассказывал о связях с представителями сферы безопасности в дипломатических кругах и с РФ. Отмечается, что он был "связующим звеном" аргентинской полиции с МВД России.

Рупор Кремля ТАСС пишет со ссылкой на источник в МИД РФ, что "речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика". "Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий", - рассказали в МИДе.

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