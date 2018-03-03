В Словакии тысячи людей почтили память убитого журналиста: фото

В Словакии в пятницу, 2 марта, тысячи людей вышли на улицы городов почтить память убитых журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщает местное издание Aktuality.sk.

В столице страны Братиславе в марше памяти приняли участие 20-25 тысяч человек, еще сотни собрались в других словацких городах. Десятки человек провели аналогичные акции в Чехии, Франции, Великобритании, Германии, ОАЭ, Китае и Канаде.

В Братиславе память Кучака и Кушнировой почтил президент Словакии Андрей Киска.

Кроме того, в столице люди, собравшиеся под зданием словацкого правительства, скандировали "Мафия, мафия!" и требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо и министров.

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25 февраля 2018 года Кучака и его девушку нашли убитыми в их собственном доме. Последнее, незавершенное расследование журналиста касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

Фото: aktuality.sk

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