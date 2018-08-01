Адвокаты Януковича "громко хлопнули дверью": заседание сорвано

Виктор Овсянников (скриншот из видеозаписи)

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Прокуроры предложили вынести поведение защитников беглого экс-президента Виктора Януковича на Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов

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Юридические защитники экс-президента Виктора Януковича, включая назначенного вчера бесплатного адвоката, после безуспешных попыток сорвать старт дебатов в деле о государственной измене беглеца снова ушли из зала суда во время заседания. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

Адвокат Виталий Сердюк после вчерашнего демарша в суде так и не появился: вместо него интересы Януковича прибыли представлять госзащитник Виктор Овсянников и "коммерческий" адвокат Александр Байдик.

Сначала суд предоставил слово в дебатах стороне обвинения. "Суд, у меня будет ходатайство", - перебил судью Владислава Девятко адвокат Байдик. "Стадия ходатайств закончена", - отреагировал судья. "Уважаемый суд. Речь идет о допросе свидетеля (Николая) Азарова", - снова перебил адвокат.

На этом фоне прокурор Руслан Кравченко начал зачитывать выступление. Байдик подошел к нему, стал напротив и потребовал: "Прокурор, прекратите дебаты... Не способствуйте. Что вы включили микрофон?" - и потянулся к микрофону.

Кравченко продолжил зачитывать текст, и Байдик подошел к коллегии судей: "Уважаемый суд, я не буду принимать участие в таком заседании. Это нарушение права на защиту. Дайте ознакомиться (новым адвокатам с материалами дела, - ред.). Перенесите судебное заседание".

Сразу же после этого он вернулся к прокурору с требованием прекратить дебаты. Когда же стало понятно, что дебаты не остановят, Овсянников и Байдик вышли из зала, громко хлопнув дверью.

В итоге суд остановил прокурора и прервал дебаты в связи с тем, что адвокаты покинули заседание.

"Сейчас немедленно будет проинформирован центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о том, что назначенный за счет государства защитник покинул зал судебного заседания", - сказал Девятко. Он потребовал, чтобы центр или обеспечил явку Овсянникова в суд, или назначил "более адекватного" адвоката.

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Вчера, 31 июля, адвокаты Януковича ушли из суда, сорвав дебаты во второй раз подряд. Из-за постоянных демаршей защиты беглеца Януковичу назначили бесплатного адвоката.

4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в нескольких преступлениях: госизмене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границы и в ведении агрессивной войны.