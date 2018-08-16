Бессмертный: Реванш пророссийских сил уже был и сейчас возможен

Роман Бессмертный (Фото: Liga.net)

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Активность Виктора Медведчука - один из фрагментов информационной интервенции России. Может свидетельствовать о подготовке реванша пророссийских сил

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Об этом в интервью LIGA.net сказал украинский политик, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

"Это похоже на прощупывание общественного мнения, как люди отреагируют на его активность", – считает политик.

Вероятность реванша пророссийских сил в Украине на избирательный период может стать реальностью. "Он возможен. В 2010 году я думал, что после прививки Оранжевой революцией обратный отсчет невозможен. Но ошибался. Его создали руками такие, как Медведчук", – говорит Бессмертный.

Россия продолжает финансировать часть украинского истеблишмента. Кого именно - Бессмертный не уточнил - у него нет доказательств. По его мнению, Кремль может сделать ставку на любого из кандидатов на президентских выборах.

Для того, чтобы уберечься от этого сценария, украинцы должны разобраться самостоятельно, кто на этот раз будет "рукой Москвы", говорит политик.

Читайте полную версию интервью: Бессмертный: Кремлю не удалось поковыряться в нашей Конституции

Также Бессмертный рассказал, что в 2013 году ездил в Москву для общения с представителями Кремля по освобождению Юрия Луценко из украинской тюрьмы. На этой встрече ему предлагали взять шефство над Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками. Бессмертный отказался: "Я тогда сказал своим визави, что я не гожусь никого подгонять".

Бессмертный уверен, чтобы окончательно отбросить тезис о стране, которая не состоялась, надо переосновать государство, усилив государственные институты.

Кроме того, политик сообщил, что по его информации, в Кремле предлагали политическим беглецам выбрать одного представителя для возобновления деятельности. В определенный период ставили на Николая Азарова, но это ничем не закончилось.

Как известно, социология прогнозирует, что партия "За життя", куда вошел Медведчук, имеет проходной рейтинг в следующий созыв парламента.