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08.06.2018, 12:25

Болельщики ЧМ-2018 в России могут попасть в плен - Парубий

Болельщики ЧМ-2018 в России могут попасть в плен - Парубий - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

Спикер парламента Андрей Парубий считает, что для всех болельщиков, которые едут в Россию на чемпионат, существует реальная угроза

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал все страны и граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Об этом он сказал на открытии заседания парламента.

По его словам, есть реальная угроза быть захваченым в плен российскими террористами. 

Парубий отметил, что чемпионат должен был бы стать праздником для футбольных болельщиков. Но в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию не только против Украины, но и против Грузии и Молдовы. 

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту чемпионата и официальная делегация от этой страны в Россиию не поедет.

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Теги: андрей парубий, плен, болельщики, чемпионат мира по фуболу
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