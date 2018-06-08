Болельщики ЧМ-2018 в России могут попасть в плен - Парубий

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

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Спикер парламента Андрей Парубий считает, что для всех болельщиков, которые едут в Россию на чемпионат, существует реальная угроза

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал все страны и граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Об этом он сказал на открытии заседания парламента.

По его словам, есть реальная угроза быть захваченым в плен российскими террористами.

Парубий отметил, что чемпионат должен был бы стать праздником для футбольных болельщиков. Но в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию не только против Украины, но и против Грузии и Молдовы.

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту чемпионата и официальная делегация от этой страны в Россиию не поедет.