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18.07.2018, 11:17

Бумбокс сыграет на админгранице с Крымом в знак протеста

Бумбокс сыграет на админгранице с Крымом в знак протеста - Фото
Андрей Хлывнюк (фото - Бумбокс/Facebook)

Группа Бумбокс сыграет часовой концерт на пункте пропуска Каланчак, требуя освободить всех украинских политзаключенных

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Завтра, 19 июля, в 20:00 группа "Бумбокс" проведет акцию протеста на административной границе с оккупированным Крымом - на пункте пропуска Каланчак. Об этом сообщила пресс-служба группы, передает Укрправда

Требование акции - освободить всех украинских политзаключенных. 

На Каланчаке построят сцену и группа сыграет часовой сет. Белорусский Свободный Театр будет снимать концерт для документального фильма "Return Ticket", который должен привлечь внимание к незаконной оккупации части Украины. Фильм снимается при поддержке Международной ассоциации журналистов. 

12 июля лидеру "Бумбокса" Андрею Хлывнюку пришло письмо от украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова

"Буду пытаться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!", - ответил Хлывнюк.

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Теги: акция протеста, Крым, политзаключенные, Бумбокс, каланчак
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