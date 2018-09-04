Чего путинская Россия добивается от Украины: мнение Климкина

Павел Климкин (фото — Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Москве не нужен пророссийский реванш в Украине, считает глава МИД; ее цель — раскачать ситуацию, ослабить и сделать так, чтобы страна исчезла

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Все усилия России в украинском направлении сосредоточены на том, чтобы дестабилизировать страну, "расчленить" ее и, фактически, уничтожить. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По мнению главы МИД, на самом деле Россия стремится не к реваншу пророссийских сил в Украине после выборов 2019 года, а к тому, чтобы "сначала дестабилизировать, затем ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не существовало".

"Все, что делается (Россией), направлено именно на сознательное расчленение Украины <...> Это не реванш, это не попытки изменить политический баланс <...> Это попытка того, чтобы нас не было", – резюмировал министр.

При этом Климкин, исходя из своих инсайдов и соображений, утверждает, что пророссийский курс Украины больше невозможен.

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Вчера, 3 сентября, на встрече с руководителями парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что планирует до 30 сентября уведомить Москву о непродлении Украиной действия договора о дружбе с РФ. В противном случае он будет продлен еще на 10 лет.