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07.06.2018, 07:02

ЧМ-2018: Чичерина жалуется на запреты "футболобандеровцев" ФИФА

ЧМ-2018: Чичерина жалуется на запреты "футболобандеровцев" ФИФА - Фото
Юлия Чичерина с "паспортом ЛНР" (фото - сайт боевиков)

ФИФА отправила российской пропагандистке письмо о том, что ее песни в поддержку террористов в Ростове навредят репутации этой футбольной организации

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Международная федерация футбола запретила поддержавшей российскую агрессию против Украины певице Юлии Чичериной выступать на фестивале в Ростове в рамках чемпионата мира по футболу в РФ. Об этом она сообщила у себя в Facebook, выложив письмо ФИФА.

Прокремлевская пропагандистка назвала при этом чиновников Федерации "футболобандеровцами", которые "запретили ее в Ростове-папе", и отметила, что письмо пришло "от доброй женщины с украинской фамилией".

Чичерина посетовала, что "многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии".

Фото письма от ФИФА:

Судя по скрину, организация озабочена возможностью "негативной реакции в СМИ и репутационными рисками" из-за песен Чичериной в поддержку российско-террористических войск на востоке Украины.

Официально в ФИФА ситуацию не комментировали.

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В январе 2015 года Чичерина выступила с "благотворительным концертом" в луганском Дворце культуры им. Ленина. СБУ объявила ее в розыск. Позднее россиянка получила блокнот, которые террористы организации ЛНР называют своим "паспортом".

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Теги: Луганск, война в донбассе, пропаганда, чм-2018, юлия чичерина, ФИФА
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