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05.09.2018, 12:47

Дэдлайн близко: на конкурсе в судьи антикорсуда мало кандидатов

Дэдлайн близко: на конкурсе в судьи антикорсуда мало кандидатов - Фото
Сергей Козьяков (фото - pravo.ua)

Прием документов от кандидатов начался 8 августа, а крайний срок их подачи уже совсем скоро - 14 сентября

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По состоянию на вчера, 4 сентября, подали документы 28 кандидатов в судьи Антикоррупционного суда. Такую цифру озвучил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, сообщает корреспондент LIGA.net.

Из этого числа четверо подали документы в судьи апелляционной инстанции.

Несмотря на то, что до окончания подачи документов на конкурс осталось девять дней, председатель ВККС оптимистично оценивает шансы на то, что конкурс удастся провести в полном соответствии с предусмотренной процедурой.

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7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал его 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

В конце августа в ВККС заявили, что почти за месяц конкурса на должности судей антикорсуда заявки подали только 6 кандидатов.

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Теги: антикоррупционный суд, судьи, набу, артем сытник, ВККС, сергей козьяков
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