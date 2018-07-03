Дело Гриба: назначена дата слушаний - послушать никого не пустят

Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

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Сегодня украинцу продлили арест до 19 декабря

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В России сфабрикованное "уголовное дело" украинца Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму, поступило на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд. Об этом сообщает в Facebook отец Павла - Игорь Гриб.

Предварительные слушания по делу назначены на понедельник, 9 июля, заседание будет закрытым.

Согласно материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017 года, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец якобы "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, якобы после теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть Россию.

Сегодня, 3 июля, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок содержания Гриба под стражей до 19 декабря.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

25 июня адвокат Марина Дубровина сообщила, что состояние здоровья Гриба ухудшается, потому что в течение всего времени он не получал необходимого количества лекарств, у него не было нормального питания и диеты, которая должна быть из-за болезни.