"Дело о рюкзаках" против сына Авакова и Чеботаря закрыли

Александр Аваков (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Закрытие дела подтвердил сам руководитель САП Назар Холодницкий, после чего добавил - "сейчас разбираемся с этим"

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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело против фигурантов "дела рюкзаков" - Александра Авакова (сына главы МВД Арсена Авакова) и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря. Об этом программе "Схемы" сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

"Согласно рапорту детектива, вчера вечером ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что он вынес постановления о закрытии дела", - сообщили в НАБУ.

По данным бюро, третий подозреваемый - представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, "по словам прокурора, признал вину в мошенничестве и подделке документов". НАБУ считает это решение "непонятным и непоследовательным", а также пытается получить копии постановлений о закрытии дела.

Закрытие дела Украинской правде подтвердил глава САП Назар Холодницкий.

"Я об этом решении узнал только вчера (11 июля, – ред.) вечером. Сейчас разбираемся", - сказал он, уточнив, что это было решение старшего группы прокуроров.

"Теперь на мои возмущения работники отвечают, что могут это воспринимать, как давление. НАБУ хотело независимых прокуроров – получило", – подчеркнул глава САП.

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31 октября 2017 года НАБУ провело обыски по делу о "рюкзаках Авакова", которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для нужд Нацгвардии: речь шла о растрате средств при закупке. Были задержаны сын главы МВД Александр Аваков и экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь. Позже задержали третьего.

1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство без залога - как и Чеботаря, а в январе 2018-го был снят арест с недвижимости последнего. Недвижимость Авакова была арестована, но 25 апреля с нее также сняли арест.

НАБУ и САП рапортовали о завершили расследование 5 апреля, а в июне глава НАБУ Артем Сытник заявил, что органы якобы давили на одного из экспертов по делу и открыли против него уголовное производство.