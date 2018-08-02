Дело Савченко-Рубана: для теракта хватило бы 20 людей - эксперт

Надежда Савченко и Владимир Рубан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Для успешного осуществления теракта и удара по центру Киева, который якобы готовился, нужно было около 15 минут и до 20 человек

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Для осуществление такого теракта, который якобы планировали народный депутат Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, нужно было до 20 участников. Об этом на совместном брифинге СБУ и ГПУ на полигоне под Киевом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Он подчеркнул, что речь идет именно о теракте с примением того оружия, которое было обнаружено.

"Мы сделали расчеты, сами попробовали, и достаточно до 20 человек", - сказал Рувин.

"Всем же понятно, несколько суден, которые подъзжают к Трухановому острову, за десять минут разворачиваются, за десять минут отстреливаются и исчезают по водной глади - это достаточно серьезная угроза для любой страны", - отметил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Для осуществления всех 46 выстрелов теоретически хватило бы до 15 минут времени, как установила экспертиза. При этом могли бы погибнуть до 10 тысяч человек.

Как уточнил Рувин, среди оружия и боеприпасов, которые были у тех, кто якобы готовил теракт, обнаружили 46 мин калибра 120 мм, из них 44 - осколочно-фугасные и 2 дымовые. Одним из вариантов, как можно было бы совершить теракт - обстрел с баржи с Днепра.

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

Суд арестовал Савченко и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

Вчера, 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

Рубан предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до начала суда на двух украинских военных, которых удерживают в заложниках на временно оккупирванной территории Донбасса.