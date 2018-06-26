Дело Януковича: суд допрашивает соратницу беглеца Анну Герман

Анна Герман (фото - Александр Перевозник/LIGA.net)

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Те свидетели со стороны защиты, которых заявляли адвокаты экс-президента, не явились в суд: взамен ему предложили поговорить с бывшей регионалкой

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Заявленные свидетели защиты беглого экс-президента Виктора Януковича не явились в суд. В результате этого адвокат Виталий Сердюк предложил сегодня заслушать в качестве свидетеля Анну Герман, передает корреспондент LIGA.net.

Суд согласился, ее допрос начнется в 11:00.

По словам Сердюка, свидетели находятся за пределами страны и по процедуре международно-правовой помощи на заседание не вызывались, но защита "обеспечила явку в суд бывшего нардепа и советника Януковича Анну Герман".

Герман, утверждает адвокат, общалась с Януковичем, когда тот находился в Харькове в конце февраля 2014 года. Ей также известны "обстоятельства пребывания Януковича в Крыму и его желания организовать там работу президента". Она может свидетельствовать о событиях, начиная с решения бывшего президента об отсрочке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, уточнил адвокат.

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Судья Владислав Девятко заявил, что Сердюк так и не ответил на вопрос суда о свидетелях, которые не явились в судебное заседание: "Будем ли мы еще допрашивать Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Кобзаря, Ярощука, лично или путем видеоконференцсвязи?"

Адвокат заверил, что "да": допросы якобы будут. В частности, на 16 июля есть подтверждение от Константина Кобзаря. На этой неделе Сердюк планирует командировку для согласования дат с другими свидетелями. Он также заявил, что до сих пор возможности встретиться с Захарченко и Якименко не было, а телефонной связи с ними у него нет.

"Защите приходится по всем этим вопросам выезжать в командировку", - объяснил он.

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27 февраля 2014 года, комментируя сообщения о письме Януковича с призывом к Путину о введении войск, Герман заявила, что не верит, "что Янукович пойдет на дальнейшую дестабилизацию и растерзание Украины".