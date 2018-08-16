Дело Януковича: суд объявил перерыв на месяц

Фото: LIGA.net

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О времени на изучение дела попросил бесплатный адвокат беглого экс-президента

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Суд в деле беглого экс-президента Виктора Януковича объявил перерыв на месяц, чтобы бесплатный адвокат Юрий Рябовол успел ознакомиться с материалами дела, передает корреспондент LIGA.net.

"Мне нужно не меньше, уважаемый суд, трех месяцев, чтобы исследовать данные документы... Чтобы у нас произошло конфиденциальное общение, чтобы наладить диалог и позицию стороны защиты, мне нужно это время. В частности, если захочет Виктор Янукович, для встречи с ним", - объяснил государственный адвокат.

О времени на изучение дела попросил и новый платный адвокат Байдык.

Прокуроры возразили: доказательств в деле всего 19 томов, остальное - неважные многочисленные ходатайства защиты. "К каждому аналогичному ходатайству прилагаются по три-четыре тома одинаковых документов. Их изучать нет смысла", - сказали они.

По мнению прокуроров, для ознакомления с материалами дела достаточно будет 30 дней.

"Вы еще пометки сделайте, какие тома нам читать, а какие нет", - парировали адвокаты. Юрия Рябовола адвокат Виктор Сердюк снова потребовал вывести из судебного процесса.

Суд рассмотрел ходатайство на месте и объявил решение: перерыв на месяц. Следующие заседания назначены на 13 и 14 сентября. Поскольку в судебных дебатах будут выступать шесть защитников, резервными датами суд назвал 17 и 18 сентября.

4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в нескольких преступлениях: госизмене, пособничестве в умышленных действиях для изменения границы и в ведении агрессивной войны.

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