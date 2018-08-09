Денисова опубликовала фото Сенцова, на них написана дата - 09.08

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала новые снимки украинского политзаключенного Олега Сенцова. Фотографии омбудсмен опубликовала в Facebook.
Денисова написала, что получила фотоснимки Сенцова от уполномоченной РФ.
"По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", – написала Денисова.
Украинская омбудсмен спросила у приславших фотографии россиян, можно ли их опубликовать, ей ответили, что спрашивали о разрешении сделать фото и что Олег понимает, что люди волнуются о нем.
9 августа сообщалось, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис. По словам адвоката, Сенцов прекращать голодовку не собирается. "Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм", - написала Денисова.
14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.