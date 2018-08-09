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09.08.2018, 18:16

Денисова опубликовала фото Сенцова, на них написана дата - 09.08

Денисова опубликовала фото Сенцова, на них написана дата - 09.08 - Фото
Олег Сенцов (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

Уполномоченная РФ заявляет, что состояние Олега удовлетворительное

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала новые снимки украинского политзаключенного Олега Сенцова. Фотографии омбудсмен опубликовала в Facebook.

Денисова написала, что получила фотоснимки Сенцова от уполномоченной РФ.

"По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", – написала Денисова.

Украинская омбудсмен спросила у приславших фотографии россиян, можно ли их опубликовать, ей ответили, что спрашивали о разрешении сделать фото и что Олег понимает, что люди волнуются о нем.

9 августа сообщалось, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис. По словам адвоката, Сенцов прекращать голодовку не собирается. "Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм", - написала Денисова.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

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Теги: Людмила Денисова, политзаключенные, Олег Сенцов
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