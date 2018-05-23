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23.05.2018, 12:24

Джихадисты в Сети угрожают терактами на финале ЛЧ в Киеве – Sun

Джихадисты в Сети угрожают терактами на финале ЛЧ в Киеве – Sun - Фото
Иллюстративное фото: twitter.com/championsleague

Сторонники ИГ в Telegram призывают к ножевым атакам и автомобильным наездам на фанатов "Реала" и "Ливерпуля", утверждает британский таблоид

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Сторонники террористической организации Исламское государство распространяют в Сети сообщения с "угрозами терактов" в Киеве в период проведения в столице финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Издание обнародовало постеры угрожающего содержания, которые, как утверждает СМИ, опубликованы в закрытых чат-группах в мессенджере Telegram. Экстремисты якобы призывают к ножевым нападениям и автомобильным наездам на фанатов "Реала" и "Ливерпуля" в украинской столице.

Таблоид ссылается на мнение эксперта по вопросам терроризма, считающего, что такие призывы ИГ скорее ориентированы на грядущий Чемпионат мира по футболу в России, где подпольно действуют ячейки джихадистов и, соответственно, выше уровень террористической угрозы.

Также издание утверждает, что в Украине якобы скрываются "около 500 джихадистов", в основном граждан РФ, которые бежали из Ирака и Сирии после разгрома ИГ в этих странах.

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24 мая 2018 года на киевском стадионе Динамо состоится финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". А 26 мая на столичном Олимпийском пройдет финальный матч мужской ЛЧ "Реал Мадрид" – "Ливерпуль".

21 мая Нацполиция опубликовала карту ограничений движения транспорта в центре Киева на время проведения финала Лиги чемпионов.

Фото: thesun.co.uk

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Теги: исламское государство, терроризм, финал лиги чемпионов, лига чемпионов в киеве, игил
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