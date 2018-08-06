Экс-нардепу Шепелеву продлили арест на два месяца

Александр Шепелев (фото - Андрей Гудзенко/liga.net)

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Бывший депутат, против которого дела ведутся в четырех киевских судах, останется под стражей до октября

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Суд продлил срок содержания под стражей для бывшего народного депутата Александра Шепелева еще на два месяца. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает Укринформ.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

13 июня защита Шепелева пыталась обжаловать арест, но суд оставил в силе меру пресечения до конца июля.

Дела против экс-нардепа ведутся в четырех судах Киева: Оболонском, Деснянском, Киево-Святошинском и Дарницком.

8 февраля 2018 года правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до недавнего времени находился в РФ. При себе у него было "удостоверение" террористов ДНР.

Его доставили в суд с гематомами на лице: он заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ. В Службе заверили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках закона. Позже Шепелев добавил, что его выкрали и избили "неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры". В ГПУ опровергли эту информацию.





