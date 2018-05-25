ЕС и НАТО призвали Россию принять ответственность за МН17

Йенс Столтенберг

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Федерика Могерини и Йенс Столтенберг также настаивают на том, что РФ должна помочь установить непосредственных виновников трагедии

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Европейский Союз и НАТО призвали Россию принять выводы международной следственной группы и признать свою ответственность за катастрофу рейса МН17 Малазийских авиалиний. Об этом говорится в заявлениях Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

О том, что ЕС призывает Россию признать выводы международных следователей сообщило издание The Washington Post.

Лица, ответственные за пуск ракеты должны быть привлечены к ответственности, заявила Могерини, отметив, что следственная группа показала, что упомянутая ракетная система «вне сомнения принадлежит вооруженным силам Российской Федерации".

Также признать свою ответственность и обеспечить полноценное содействие в установлении справедливости в деле о катастрофе самолета рейса MH17 призвал Россию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Радио Свобода.

«Нидерланды и Австралия объявили о том, что они возлагают ответственность за сбивание самолета рейса MH17 17 июля 2014 г. Я призываю Россию признать эту ответственность и полностью сотрудничать, приложив все усилия для установления виновных, согласно резолюции Совета безопасности ООН 2166», - говорится в заявлении главы НАТО.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).