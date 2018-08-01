Facebook ответил на обвинения в содействии террористам ЛДНР

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Замминистра информационной политики съездил в Великобританию, где встретился с представителями соцсети

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В ответ на обвинение Мининформполитики в адрес Facebook в том, что соцсеть по жалобам "российских троллей" ограничивает свободу слова украинских активистов, администрация Facebook ответила, что граждане РФ не имеют влияния на процесс принятия решений по блокированию и удалению контента. Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитики.

Там рассказали, что заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин встретился в Великобритании с ведущим специалистом по вопросам политики социальной сети в сфере контртерроризма Эрин Мари Салтман и руководителем направления политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриелой Чех.

"Представители FB в очередной раз заверили МИП в отсутствии конфликта интересов - граждане России не осуществляют модерацию контента украинских пользователей и не имеют влияния на процесс принятия решений по блокированию и удалению контента, нарушающего стандарты сообщества", - сказано в сообщении.

Представители Facebook также сообщили, что в ближайшее время администрация начнет более подробно объяснять пользователям суть нарушений стандартов сообщества, а также усовершенствует возможность обжаловать решение о блокировании контента.

Стороны договорились поддерживать обмен информацией о конкретных ситуациях с блокировкой украинских пользователей.

Также в МИП сообщили, что смогут направлять детализированную информацию о блокировании для дополнительного рассмотрения на предмет наличия фактов нарушения стандартов Facebook.

Касательно обвинений со стороны Мининформполитики в том, что Facebook якобы де-факто содействует России и террористам ЛДНР, Эрин Мари Салтман подчеркнула, что компания очень внимательно относится к проблемам противодействия терроризму и осуществляет масштабное противодействие проявлениям информационной поддержки насилия или насильственной идеологии.

Ранее министерство обратилось с письмом к руководству компании Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды.

В письме говорится, что террористические формирования свободно распространяют свою пропаганду в Facebook, транслируя призывы к нарушению конституционного строя Украины и ее территориальной целостности.

Одновременно с этим, по словам чиновников МИП, администрация Facebook по жалобам "российских тролей" каждый год блокирует "сотни украинских активистов", которые "противодействуют информационной агрессии РФ".