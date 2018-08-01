Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 16:21

Facebook ответил на обвинения в содействии террористам ЛДНР

Facebook ответил на обвинения в содействии террористам ЛДНР - Фото

Замминистра информационной политики съездил в Великобританию, где встретился с представителями соцсети

Реклама
Реклама

В ответ на обвинение Мининформполитики в адрес Facebook в том, что соцсеть по жалобам "российских троллей" ограничивает свободу слова украинских активистов, администрация Facebook ответила, что граждане РФ не имеют влияния на процесс принятия решений по блокированию и удалению контента. Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитики.

Там рассказали, что заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин встретился в Великобритании с ведущим специалистом по вопросам политики социальной сети в сфере контртерроризма Эрин Мари Салтман и руководителем направления политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриелой Чех.

"Представители FB в очередной раз заверили МИП в отсутствии конфликта интересов - граждане России не осуществляют модерацию контента украинских пользователей и не имеют влияния на процесс принятия решений по блокированию и удалению контента, нарушающего стандарты сообщества", - сказано в сообщении.

Представители Facebook также сообщили, что в ближайшее время администрация начнет более подробно объяснять пользователям суть нарушений стандартов сообщества, а также усовершенствует возможность обжаловать решение о блокировании контента.

Стороны договорились поддерживать обмен информацией о конкретных ситуациях с блокировкой украинских пользователей.

Также в МИП сообщили, что смогут направлять детализированную информацию о блокировании для дополнительного рассмотрения на предмет наличия фактов нарушения стандартов Facebook.

Касательно обвинений со стороны Мининформполитики в том, что Facebook якобы де-факто содействует России и террористам ЛДНР, Эрин Мари Салтман подчеркнула, что компания очень внимательно относится к проблемам противодействия терроризму и осуществляет масштабное противодействие проявлениям информационной поддержки насилия или насильственной идеологии.

Ранее министерство обратилось с письмом к руководству компании Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды.

В письме говорится, что террористические формирования свободно распространяют свою пропаганду в Facebook, транслируя призывы к нарушению конституционного строя Украины и ее территориальной целостности.

Одновременно с этим, по словам чиновников МИП, администрация Facebook по жалобам "российских тролей" каждый год блокирует "сотни украинских активистов", которые "противодействуют информационной агрессии РФ".

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Дмитрий Золотухин, facebook, блокирование, терроризм, Эрин Мари Салтман
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина обвинила Facebook в де-факто содействии боевикам ДНР/ЛНР
Политика Украина обвинила Facebook в де-факто содействии боевикам ДНР/ЛНР
Трагедия в Торонто: фургон въехал в группу пешеходов - видео
Мир Трагедия в Торонто: фургон въехал в группу пешеходов - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 