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25.07.2018, 13:55

Генсек ОБСЕ едет в Донбасс

Генсек ОБСЕ едет в Донбасс - Фото
Томас Гремингер (фото - пресс-служба ОБСЕ)

Встреча Томаса Гремингера с журналистами назначена на 15:15 в Краматорске

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер послезавтра, 27 июля, съездит на восток Украины и даст брифинг для прессы в Краматорске. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

На встрече с журналистами, которая начнется в 15:15, он "расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами".

Гремингера назначили на пост генсека ОБСЕ около года назад. На этой должности он пробудет еще два года.

Вчера спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что прогресса по формированию миротворческой миссии для Донбасс между Вашингтоном и Москвой как не было, так и нет.

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Теги: визит, Томас Гремингер, война в донбассе, обсе, генсек обсе
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