Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Олега Сенцова

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Украинский политзаключенный голодает уже 44-й день

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который отбывает незаконно наказание в российской тюрьме и голодает уже 44-й день. Об этом сообщает Голос Америки.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - отметили в пресс-службе Совета Европы.

Издание напомнило, что как глава Совета Европы, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

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19 июня первый замспикера Рады Ирина Геращенко и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратились к генсеку Совета Европы с письмом об украинских политзаключенных. На следующий день он после встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявил, что Сенцов "должен быть освобожден по гуманитарным основаниям" и он, генсек СЕ, готов просить Кремль о его "помиловании". Позднее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.