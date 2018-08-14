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14.08.2018, 11:53

Генштаб собирается ввести пропуски в зону ООС для волонтеров

Генштаб собирается ввести пропуски в зону ООС для волонтеров - Фото
Блокпост (фото - ГПСУ)

Соответствующий свод правил примут в командовании ООС после общественного обсуждения

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Генеральный штаб хочет ввести аккредитацию для военных волонтеров, которые посещают зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Об этом рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, пишет Голос Украины.

Причина такой инициативы, утверждает он, - в желании Генштаба ввести волонтерскую деятельность в правовое поле, создании механизмов защиты для них в виде некой службы поддержки в Донбассе.

Кроме того, Генштаб обещает помощь волонтерам в учете и контроле над дорогим имуществом, которое те передают армии.

Для получения аккредитации нужно предоставить командованию ООС персональные данные и пройти проверку.

Допуск в район ООС может быть прекращен при обострении ситуации или проведении там различны мероприятий.

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Теги: ВСУ, война в донбассе, волонтеры, генштаб
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