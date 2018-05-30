Геращенко об обмене заложников: Готовы отдать 23 россиянина

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Сегодня в Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы

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Украина готова передать 23 россиянина, чтобы освободить украинских заложников. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе Ирина Геращенко в интервью Радио Свобода.

«Мы заявили, в том числе и в Минске, о готовности передать Российской Федерации 23 россиян, чтобы освободить украинцев в тюрьмах России. Мы будем еще и еще раз ставить этот вопрос», - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что последние события вокруг голодовки украинского политзаключенного Олега Сенцова, эскалация войны в Донбассе по всей линии фронта свидетельствуют о серьезном обострении темы заложников.

«Мы имели больше оптимизма в начале года относительно того, что нам удастся до президентских выборов в Российской Федерации вытянуть еще и наших заложников из оккупированных территорий, и разблокировать процесс освобождения заложников Кремля, политзаключенных», - отметила Геращенко.

По ее словам, сегодня, 30 мая, во время очередных переговоров в Минске будет очень тяжелый разговор во всех группах.

«Но две ключевые темы, которые украинская сторона будет решительно поднимать, - это прекращение насилия, режим тишины и освобождение заложников. Очень хотели бы официальный ответ услышать от России, от их представителя Грызлова в трехсторонней контактной группе: а что с 23 россиянами, собирается Россия их забирать, или от них отказывается? Какой будет результат - покажет время», - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что Украина использует все возможности, все сигналы, всех международных посредников, чтобы процесс освобождения разблокировать.

14 мая 2018 года Геращенко заявила, что не удается найти десятки пропавших украинцев, которых боевики так или иначе удерживают на оккупированных территориях Донбасса.