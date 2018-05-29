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29.05.2018, 22:25

Геращенко рассказал подробности об убийстве Аркадия Бабченко

Геращенко рассказал подробности об убийстве Аркадия Бабченко - Фото
Аркадий Бабченко (фото - facebook.com/babchenkoa)

Убийца поджидал журналиста на лестничной клетке

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Сегодня, 29 мая, в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и друг Украины. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

Геращенко написал, что  Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко. Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По словам Геращенко, расследовать убийство будут лучшие следователи.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине.

Сегодня, 29 мая, в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. Бабченко работал телеведущим на канале ATR.

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Теги: убийство, аркадий бабченко, убийство журналиста
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