Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 09:19

Госдеп США: Россия пытается расшатать Украину через Азовское море

Госдеп США: Россия пытается расшатать Украину через Азовское море - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Западные эксперты предостерегают, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря - и Киев почти не имеет инструментов, чтобы этому помешать

Реклама
Реклама

Задержания и досмотры судов в Азовском море, которые следуют в украинские порты - попытка государства-агрессора России дестабилизировать Украину и на этом фронте. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США, пишет агентство Голос Америки.

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером ее попыток дестабилизировать Украину", - ответили во внешнеполитическом ведомстве на журналистский запрос.

В Госдепартаменте призвали Москву прекратить такую практику.

В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Киев ведет переговоры со странами Запада о введении санкций против РФ за морскую блокаду.

Читайте также: Ситуация в Азовском море: Жебривский сказал, зачем давит Путин

Как считает секретарь СНБО Александр Турчинов, для адекватного противодействия российской экспансии нужно усилить военно-морское присутствие Украины в море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Госдепартамент США, дестабилизация, война в донбассе, оккупация крыма, азовское море
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ситуация в Азовском море: Жебривский сказал, зачем давит Путин
Политика Ситуация в Азовском море: Жебривский сказал, зачем давит Путин
Из Крыма в РФ вывезли еще одного политзаключенного
Происшествия Из Крыма в РФ вывезли еще одного политзаключенного
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 