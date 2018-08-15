Госдеп США: Россия пытается расшатать Украину через Азовское море

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

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Западные эксперты предостерегают, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря - и Киев почти не имеет инструментов, чтобы этому помешать

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Задержания и досмотры судов в Азовском море, которые следуют в украинские порты - попытка государства-агрессора России дестабилизировать Украину и на этом фронте. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США, пишет агентство Голос Америки.

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером ее попыток дестабилизировать Украину", - ответили во внешнеполитическом ведомстве на журналистский запрос.

В Госдепартаменте призвали Москву прекратить такую практику.

В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Киев ведет переговоры со странами Запада о введении санкций против РФ за морскую блокаду.

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Как считает секретарь СНБО Александр Турчинов, для адекватного противодействия российской экспансии нужно усилить военно-морское присутствие Украины в море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.