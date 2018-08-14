ГПУ не будет наказывать прокуроров в деле Кернеса: не за что

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В Генпрокуратуре настаивают, что прокуроры не являлись на судебные заседания по причине болезни, а судья "этим воспользовался"

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Руководство Генеральной прокуратуры не будет наказывать двух прокуроров, из-за отсутствия которых, как утверждают в суде Полтавы, на заседаниях по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса суд закрыл уголовное производство. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, прокуроры не являлись на судебные заседания по причине болезни. Судя по всему, они заболели одновременно. Лысенко настаивает, что оба правоохранителя предоставили своему руководству соответствующие медицинские справки.

"Поэтому оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров нет", - написал пресс-секретарь ГПУ.

Как известно, в деле Кернеса были задействованы 19 прокуроров. Однако, по словам Лысенко, в последнее время работало только двое, так как "за 3 года было много изменений в составе прокуроров: люди увольнялись, переходили на другие места работы и т.д.".

Ввести в дело других прокуроров после того, как заболели эти двое, - слишком сложная процедура, уверяет представитель ГПУ. Он объясняет это тем, что дело тянется уже 3 года, накопились десятки томов материалов, с которыми новому прокурору необходимо будет ознакомиться.

"Поэтому проще было дождаться людей с больничного", - написал Лысенко.

По его мнению, "судья почему-то (?) этим (отсутствием прокуроров в виду болезни, - ред.) воспользовался".

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью.

Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

Совет судей Украины заявил, что считает недопустимыми заявления должностных лиц о привлечении к уголовной ответственности судьи за принятие судебного решения.