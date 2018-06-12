Гриценко дал совет Коломойскому, как вернуть Приват

Анатолий Гриценко

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Если Игорь Коломойский вернет 165 млрд гривен для восполнения утраченного капитала, то Гриценко готов согласиться вернуть банк олигарху.

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Такую версию, в случае избрания президентом, сказал Гриценко в интервью LIGA.net.

"Если он найдет и выложит 165 млрд гривен, то пусть приходит и покупает обратно. Но банки-пылесосы нам не нужны, их не будет", – подчеркнул политик.

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Он заверил, что если его выберут, то к Дмитрию Фирташу, Ринату Ахметову или Игорю Коломойскому не придет человек, который попросит поделиться бизнесом.

По мнению политика, в Украине исчезнут олигархи, а останутся только крупные предприниматели. Всем прийдется вести бизнес в рамках закона и платить налоги в Украине. Вместе с этим уйдет политическая коррупция, которая дала возможность олигархам и представителям власти незаконно сотрудничать.

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