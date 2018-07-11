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11.07.2018, 14:06

Гройсман разъяснил министрам, как следует разговаривать с Россией

Гройсман разъяснил министрам, как следует разговаривать с Россией - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Провокация против министра энергетики с фейковым письмом "в Россию", считают в МИД, случилась из-за несогласованности позиций ведомства с Кабмином

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Глава Кабмина Владимир Гройсман считает, что свою переговорную позицию при любых контактах с Россией министры должны согласовывать с правительством. Такую тему он поднял на Кабмине 11 июля из-за ситуации с "письмом от министра энергетики Игоря Насалика" к замдиректора Росатома.

"А что это за переписка с Рос... (Росатомом, - ред.)?" - спросил Гройсман, повернувшись к министру энергетики, не договорив название российской корпорации.

На это Насалик ответил, что размещенное ранее на сайте издания Экономическая правда письмо - "полный фейк", а "министерство не возобновляет сотрудничество (с РФ), а полностью прекращает сотрудничество".

"Я хочу подчеркнуть для всех коллег-министров: на такие вещи вы должны сразу реагировать. И, во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие-либо переговоры со страной-агрессором, нашим врагом. И все такие вещи, провокационные запросы, координировать с МИД. И действовать только в пределах тех директив и мандатов, которые дает правительство", - заявил Гройсман.

Замглавы МИД Елена Зеркаль его поддержала, отметив, что любые взаимоотношения с властями страны-оккупанта должны обсуждаться на Кабмине, а ситуция, как в случае с Насаликом, "возникла именно потому, что не была согласована предварительно".

"Подготовьте на следующее заседание более жесткие требования регламентные к таким вещам, всеми министерствами", - отреагировал на ее слова премьер.

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Ранее было опубликовано якобы письмо министра энергетики Игоря Насалика на имя первого замдиректора корпорации Росатом Кирилла Комарова - о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики. Насалик назвал это письмо

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Теги: владимир гройсман, МИД, переговоры, война в донбассе, оккупация крыма, правительство, елена зеркаль
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