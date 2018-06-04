Гройсман обещает уйти в отставку, если Рада не создаст антикорсуд

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Премьер-министр заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет долгожданный закон об антикоррупционном суде

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Глава правительства Владимир Гройсман обещает уйти с поста, если Верховная Рада не примет закон об Антикоррупционном суде. Об этом он заявил в парламенте на совместном брифинге с председателем Рады Андреем Парубием, передает корреспондент LIGA.net.

"Как премьер, принял для себя решение: если справедливый независимый суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку", - заверил он.

По его словам, он "будет работать с фракциями, чтобы закон был принят".

Со своей стороны, спикер добавил, что голосование за законопроект назначено на четверг, 7 июня.

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1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде, а 23 мая приступила к его рассмотрению во втором чтении.

LIGA.net опубликовала перевод статьи экс-сотрудника USAID по проведению реформ в пост-советских странах Джоша Коэна "Как Порошенко уклоняется от создания антикоррупционного суда".