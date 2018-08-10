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Боты:
10.08.2018, 17:57

"Худой и страшный": с политзаключенным Балухом встретилась мать

"Худой и страшный": с политзаключенным Балухом встретилась мать - Фото
Владимир Балух (фото - Крым Реалии)

По словам матери Владимира Балуха, он очень плохо выглядит и есть иногда только овсяный кисель и сухари

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Мать политзаключенного Владимира Балуха вчера, 9 августа, увиделась с сыном в изоляторе временного содержания в Раздольном. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. 

"Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Один скелет. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок", - сказала Наталья Балух.

По ее словам, сын не жаловался на здоровье - он никогда этого не делает, чтобы не расстраивать мать. В этот раз во время свидания около них стоял полицейский, а "он при нем ничего такого не скажет".

Балух почти не ест - иногда только кисель из овсянки и сухари.

"Я уже не знаю, что и думать. Дождусь я его или нет", - сказала мать политзаключенного после свидания. 

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы. Оккупанты просят подконтрольный Кремлю суд приговорить его еще к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу. 

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Теги: Владимир Балух, Крым, мать, свидание, полизаключенный
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