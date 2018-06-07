"Исторически и за выбор": Госдеп включил Украину в страны Запада

Уэс Митчелл (скриншот из видеозпаиси)

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Дипломат американского внешнеполитического ведомства Уэс Митчелл также напомнил украинским властям, что пора, наконец, создать Антикоррупционный суд

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Украина и Грузия являются странами Запада как исторически, так и из-за выбора их народа. Об этом в своей речи в аналитическом центре Heritage Foundation заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл.

По словам дипломата, нужно воспринимать Запад как сообщество демократических стран, "объединенных историей, культурой и общими жертвами" - вместе с его старыми и новыми демократиями, сильными и слабыми, защищенными географически и уязвимыми в этом плане, с членами НАТО/ЕС, и теми, кто не входит в эти союзы. Митчелл добавил, что Британия "останется в сердце Запада" и после выхода из ЕС.

"Украина и Грузия являются членами Запада как исторически, так и за выбор их народов <...> Суть в том, что нам нужен объединяющий принцип, а не только институты. Они - это средство, а не цель", - подчеркнул он.

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Также представитель Госдепа отметил, что США продолжат усиливать санкционное давление на Россию за ее агрессию против соседних стран, "пока президент Путин не выберет другой путь". По его словам, Вашингтон осознаёт, что РФ и Китай "нацелены на раскол США".

Этот фрагмент речи - с 14 минуты 16 секунды:

Митчелл, как и во время визита в Киев в прошлом месяце, напомнил украинской власти, что пора создать Антикоррупционный суд.