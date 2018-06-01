Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по языку

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Кабмин в двухмесячный срок должен разработать и утвердить государственную программу по украинскому языку

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В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко.

Согласно тексту указа, Кабмин в двухмесячный срок должен разработать и утвердить государственную программу, направленную на обеспечение развития и функционирования украинского языка.

В частности правительство должно "ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Ранее Порошенко объявил десятилетие украинского языка.