Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по языку

В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко.
Согласно тексту указа, Кабмин в двухмесячный срок должен разработать и утвердить государственную программу, направленную на обеспечение развития и функционирования украинского языка.
В частности правительство должно "ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".
Ранее Порошенко объявил десятилетие украинского языка.