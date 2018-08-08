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08.08.2018, 20:11

Журналисты ТСН выступили против появления жены Медведчука на 1+1

Журналисты ТСН выступили против появления жены Медведчука на 1+1 - Фото
Оксана Марченко Фото: facebook.com/oksana.marchenko.tv

Оксана Марченко должна появиться в ближайшем сезоне шоу Танці з зірками

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Журналисты ТСН телеканала 1+1 выступили против участия жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу канала "Танці з зірками". Причина – близкие отношения Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в Facebook написал корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

По его словам, Марченко должна появиться в ближайшем сезоне шоу.

"Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным", - написал Гребенюк.

Он отметил, что сам Медведчук "неоднократно делал пророссийские заявления". "Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма", - отметил журналист.

Он говорит, что коллектив ТСН не может повлиять на проект "Танці з зірками", но оставляет за собой право публично выражать свою позицию.

Генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко в комментарии Детектор медиа сказал, что "в проекте Танці з зірками участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений".

Также Ткаченко отметил, что видеть Марченко в шоу хотят зрители телеканала.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко пояснила, что делает Медведчук в составе контактной группы минского процесса. По ее словам, политик участвует в этом процессе, так как "имеет прямой контакт с Путиным и с представителями ОРДЛО".

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Теги: виктор медведчук, 1+1, оксана марченко, тсн, Танці з зірками
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