Киберугроза: возможны атаки под видом рассылок от LIGA.net

С 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения компьютерных вирусов

commenthover

С 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения вредоносного ПО

Реклама

Реклама

Киберпреступники готовят атаки под видом рассылок от LIGA.net. Накануне длинных выходных, с 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения вредоносного программного обеспечения.

Злоумышленники, в частности, могут регистрировать и использовать созвучные и похожие имена доменов с известными и популярными сервисными компаниями и платформами для рассылки писем.

С 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения компьютерных вирусов. Похожая ситуация уже происходила в прошлом году. Призываем читателей быть максимально осторожными и при получении писем обращать внимание на адрес, с которого вам пишут.

В период с 27.06.18 по 01.07.2018 LIGA.net не будет осуществлять рассылок и писем с прикреплением и активными ссылками в тексте. Возможны только сообщение с информацией исключительно в теле письма. Если в этот период вы получите письмо от имени портала, или письмо, содержащее ссылку, или вложения, рекомендуем его не открывать - существует повышенная вероятность, что это письмо от злоумышленников.

Также рекомендуем использовать антивирусную защиту с активными сканерами почты и свежие базы данных антивирусов. В этот период будьте особенно осторожны.

Кроме того, сегодня в киберполиции Украины заявили, что хакеры из России заражают компьютерные сети украинских компаний вредоносными программами, чтобы создать так называемые backdoors для масштабного скоординированного удара.

Хакеры инфицируют сети компаний в разных отраслях, в частности банки или предприятия энергетической инфраструктуры. Структура вредоносного программного обеспечения свидетельствует о том, что люди, стоящие за ним, хотят активировать его в определенный день.

С начала 2018 года полиция выявила распространение вирусов различными путями. В их числе относятся фишинговые письма, отправленные с легитимных доменов госучреждений, чьи системы были взломаны, или с поддельных вебсайтов, имитирующих вебсайты реальных государственных органов.

Читайте также: Чтобы выходные были спокойными. Как защитить бизнес от кибератак