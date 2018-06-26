Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 23:45

Киберугроза: возможны атаки под видом рассылок от LIGA.net

Киберугроза: возможны атаки под видом рассылок от LIGA.net - Фото
С 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения компьютерных вирусов

С 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения вредоносного ПО

Реклама
Реклама

Киберпреступники готовят атаки под видом рассылок от LIGA.net. Накануне длинных выходных, с 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения вредоносного программного обеспечения.

Злоумышленники, в частности, могут регистрировать и использовать созвучные и похожие имена доменов с известными и популярными сервисными компаниями и платформами для рассылки писем.

С 27 июня по 1 июля с адресов с доменами, похожими на LIGA.net, могут приходить письма с целью распространения компьютерных вирусов. Похожая ситуация уже происходила в прошлом году. Призываем читателей быть максимально осторожными и при получении писем обращать внимание на адрес, с которого вам пишут.

В период с 27.06.18 по 01.07.2018 LIGA.net не будет осуществлять рассылок и писем с прикреплением и активными ссылками в тексте. Возможны только сообщение с информацией исключительно в теле письма. Если в этот период вы получите письмо от имени портала, или письмо, содержащее ссылку, или вложения, рекомендуем его не открывать - существует повышенная вероятность, что это письмо от злоумышленников.

Также рекомендуем использовать антивирусную защиту с активными сканерами почты и свежие базы данных антивирусов. В этот период будьте особенно осторожны.

Кроме того, сегодня в киберполиции Украины заявили, что хакеры из России заражают компьютерные сети украинских компаний вредоносными программами, чтобы создать так называемые backdoors для масштабного скоординированного удара. 

Хакеры инфицируют сети компаний в разных отраслях, в частности банки или предприятия энергетической инфраструктуры. Структура вредоносного программного обеспечения свидетельствует о том, что люди, стоящие за ним, хотят активировать его в определенный день.

С начала 2018 года полиция выявила распространение вирусов различными путями. В их числе относятся фишинговые письма, отправленные с легитимных доменов госучреждений, чьи системы были взломаны, или с поддельных вебсайтов, имитирующих вебсайты реальных государственных органов.

Читайте также: Чтобы выходные были спокойными. Как защитить бизнес от кибератак

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 26.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киберпреступность, фишинг, liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ЕС создает кибернетические силы
Мир ЕС создает кибернетические силы
Киберполиция пресекла деятельность сети фейковых криптообменников
Происшествия Киберполиция пресекла деятельность сети фейковых криптообменников
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 