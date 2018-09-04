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04.09.2018, 06:20

Климкин анонсировал пересмотр всех договоров Украины с Россией

Климкин анонсировал пересмотр всех договоров Украины с Россией - Фото
Павел Климкин и Петр Порошенко (фото — пресс-служба президента)

Новые шаги Киева по модернизации законодательной базы в части договоров с государством-агрессором будут "в ближайшее время", заявил глава МИД

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Украина будет кардинальным образом пересматривать договорную базу со страной-оккупантом РФ — так, как это делается сейчас с СНГ, потому что прошлой "реальности", в которой создавались эти соглашения, больше нет. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ - этот анализ готовится: каждое министерство. Есть соответствующая координация. (Точно) то же самое должно быть сделано и с Россией", — подчеркнул он.

По словам главы МИД, это не процесс одного дня, и его нельзя осуществить "в один момент".

"Но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться той договорно-правовой базы, которая была в предыдущей реальности", - уточнил он.

После этого Климкин анонсировал "дальнейшие шаги по этому вопросу", которые, с его слов, вскоре будут обнародованы.

"Я сознательно о некоторых из них сказать не могу", - резюмировал он.

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Вчера, 3 сентября, на встрече с руководителями парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что планирует до 30 сентября уведомить Москву о непродлении Украиной действия договора о дружбе с РФ. В противном случае он будет продлен еще на 10 лет.

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Теги: петр порошенко, война в донбассе, оккупация крыма, павел климкин, договор
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